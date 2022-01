Emergenza medici di base a Montalto, Corniglia lancia l’allarme (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Montalto – “Per la Asl la copertura dei medici di base su Montalto di Castro sembra essere sufficiente” – a accendere i riflettori sulla situazione dei Mmg a Montalto di Castro è il consigliere comunale Francesco Corniglia. “Le persone perdono il loro medico di famiglia (per la pensione o per altri giustificati motivi) e non trovano un altro medico nel loro stesso paese ? Per la Asl é normale prendere un medico che opera a Tarquinia ? o a Canino ?Cittadini trattati come numeri senza alcuna considerazione dei disagi che questo comporta. E tutto questo in tempo di Covid con un picco di contagi sul territorio. Per il “Dipartimento per il governo dell’offerta e le cure primarie” della nostra Asl é tutto normale ? Il Sindaco Caci e l’assessore alla sanità Valentini se non lo hanno ancora ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 gennaio 2022)– “Per la Asl la copertura deidisudi Castro sembra essere sufficiente” – a accendere i riflettori sulla situazione dei Mmg adi Castro è il consigliere comunale Francesco. “Le persone perdono il loro medico di famiglia (per la pensione o per altri giustificati motivi) e non trovano un altro medico nel loro stesso paese ? Per la Asl é normale prendere un medico che opera a Tarquinia ? o a Canino ?Cittadini trattati come numeri senza alcuna considerazione dei disagi che questo comporta. E tutto questo in tempo di Covid con un picco di contagi sul territorio. Per il “Dipartimento per il governo dell’offerta e le cure primarie” della nostra Asl é tutto normale ? Il Sindaco Caci e l’assessore alla sanità Valentini se non lo hanno ancora ...

ladyonorato : Donato: emergenza o possiamo parlare di incompetenza? Mancano medici e operatori sanitari e il sistema di contrast… - logos_86 : RT @Lorenzo62752880: L'ordine dei medici di Messina ha sospeso 168 medici rei di non punturarsi ogni 4 mesi. Chi è che sta causando l'eme… - afrodite1969 : RT @Lorenzo62752880: L'ordine dei medici di Messina ha sospeso 168 medici rei di non punturarsi ogni 4 mesi. Chi è che sta causando l'eme… - bwin1966 : RT @Lorenzo62752880: L'ordine dei medici di Messina ha sospeso 168 medici rei di non punturarsi ogni 4 mesi. Chi è che sta causando l'eme… - FabrizioMarche6 : RT @Lorenzo62752880: L'ordine dei medici di Messina ha sospeso 168 medici rei di non punturarsi ogni 4 mesi. Chi è che sta causando l'eme… -