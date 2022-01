Elezioni Quirinale | ultimatum della Meloni Berlusconi scopra le carte entro domani

Advertising

GuidoDeMartini : ??VEDIAMO SE IL 19 FINISCE LA DISCRIMINAZIONE?? Mercoledì la Corte Costituzionale decide sul ricorso presentato da al… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - reportrai3 : Sono ore in cui fervono le trattative per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Per le elezioni del… - CMassaro20 : Vabbè, #Draghi al Quirinale, ce lo vogliono tutti. Lui compreso. San #Mattarella si faccia st' altro anno e mezzo.… - PATRIZIA953 : RT @Apndp: Pare che molti parlamentari #M5S siano terrorizzati dalla prospettiva che la giostra del #quirinale porti all'#elezioni anticipa… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Quirinale

Altrimenti finiremo per discuterne per due anni e mezzo e alle prossimeandremo dai ... Lei conosce molto bene l'Italia: le piacerebbe vedere al... Alt. È una questione nazionale e ...Quanti tessitori al lavoro per i leader Articolo Berlusconi al, Sgarbi: "L'operazione si è fermata" Articolo Salvini, ultimatum a Berlusconi. "Numeri chiari o un altro candidato"Saranno cinque i riminesi chiamati a eleggere il successore di Mattarella al Quirinale. Ai quattro parlamentari ... chiamati a scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. Le elezioni, com’è noto, ...Come è in pratica dall’inizio della corsa per il Colle, tutto ruota intorno a Silvio Berlusconi. La domanda che si fanno alleati quanto avversari è una sola: molla o non molla? Salvini e Meloni non ve ...