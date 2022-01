Edilizia pubblica | la Regione ha trasmesso l’elenco progetti ‘Pnrr’

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – LaCampania haal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile,deiammessi e di quelli finanziati nell’ambito del Fondo Complementare PNRR “Sicuro, verde e sociale: riqualificazioneresidenziale”. Si tratta di 60 interventi, di cui 8 presentati dall’ACER Campania, 2 dal Comune di Napoli e 50 da Comuni appartenenti alla città metropolitana e alle province regionali. Complessivamente sono stati finanziatiper un valore di oltre 295 milioni, una dotazione per la quale, si sottolinea, “la Campania risulta essere la primanel riparto nazionale dei 2 miliardi disponibili. Con le risorse messe in campo, con questo ulteriore fondo che ...

ChiamamiCittà

Sono 154 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in provincia di Prato che verranno riqualificati grazie ad un intervento da oltre sei milioni di euro (per la precisione 6.209.000) nell'ambito di 'Sicuro, verde,...