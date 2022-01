Ecologia e tech 4.0: le imprese familiari vincono per investimenti. L'analisi di Andrea Pasini (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel corso dell'anno appena trascorso mi è capitato più volte di imbattermi in studi e approfondimenti riguardanti la resilienza delle imprese familiari durante questo periodo. Il Family Business Lab della Liuc ha, ad esempio, rilevato come per il 75% delle realtà familiari (contro il 60% delle altre) l'attuale crisi non rappresenta una minaccia alla sopravvivenza e può essere vista come un'opportunità di miglioramento. «Quando la sopravvivenza è a rischio, infatti, le famiglie imprenditoriali si mobilitano per preservare l'impresa, il cui valore non è soltanto economico, ma anche sociale e affettivo. Mediamente più efficienti e parsimoniose, nonché più solide, le imprese familiari sono potenzialmente più capaci di fronteggiare situazioni di crisi» . Anche lo studio realizzato da KPMG Private ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nel corso dell'anno appena trascorso mi è capitato più volte di imbattermi in studi e approfondimenti riguardanti la resilienza delledurante questo periodo. Il Family Business Lab della Liuc ha, ad esempio, rilevato come per il 75% delle realtà(contro il 60% delle altre) l'attuale crisi non rappresenta una minaccia alla sopravvivenza e può essere vista come un'opportunità di miglioramento. «Quando la sopravvivenza è a rischio, infatti, le famiglie imprenditoriali si mobilitano per preservare l'impresa, il cui valore non è soltanto economico, ma anche sociale e affettivo. Mediamente più efficienti e parsimoniose, nonché più solide, lesono potenzialmente più capaci di fronteggiare situazioni di crisi» . Anche lo studio realizzato da KPMG Private ...

