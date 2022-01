“È un brutto periodo”, la rassegnazione di Antonella Clerici in diretta: telespettatori gelati (Di mercoledì 19 gennaio 2022) . La conduttrice non ha nascosto la delusione su Rai1 ‘E sempre mezzogiorno’ è andato in onda anche quest’oggi nella consueta fascia dell’ora di pranzo, tra le 11.55 e le 13.25. Le parole della Clerici hanno stupito tutti. E’ un momento particolarmente caldo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) . La conduttrice non ha nascosto la delusione su Rai1 ‘E sempre mezzogiorno’ è andato in onda anche quest’oggi nella consueta fascia dell’ora di pranzo, tra le 11.55 e le 13.25. Le parole dellahanno stupito tutti. E’ un momento particolarmente caldo L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

evermorelikeme : Questa la droppo qui, se state passando un brutto periodo o comunque avete bisogno di sentirvelo dire You'll get be… - thefreakblud : brutto periodo quello degli esami - ghetti_roberta : @gioremo98 Io mentre leggevo quello che ha scritto me lo sono proprio immaginata...gli auguro tanta serenità perché… - IrisViola74 : @Pierinameravig1 @stuttgartdin Il mio bambino ha 8 anni e lo stiamo tutelando con tutte le nostre forze. In questo… - iacosal : @diegone191 @TheoHernandez Brutto periodo? Venivamo da 3 vittorie consecutive e solo le streghe sanno come abbiamo… -