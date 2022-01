“È successo dopo la quarta dose”, la notizia gela il mondo intero (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo quanto emerge dai risultati preliminari di una ricerca lanciata circa un mese fa in Israele presso lo Sheba Medical Center, i vaccini Pfizer e Moderna sono sicuri e hanno dimostrato di produrre notevoli anticorpi ma, anche dopo la quarta dose, sono solo parzialmente efficaci nella difesa contro la variante Omicron. Il numero di volontari non è elevato ma è la prima ricerca sulla quarta dose. È quanto si legge in una nota diffusa dall'ospedale israeliano. Per la ricerca sono stati reclutati 154 medici fra il personale dello Sheba Medical Center, sottoposti alla quarta dose del vaccino Pfizer, e altri 120 che si sono offerti volontari per il vaccino di Moderna. Numeri quindi non molto elevati rispetto ad altri studi che vedono coinvolti migliaia di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo quanto emerge dai risultati preliminari di una ricerca lanciata circa un mese fa in Israele presso lo Sheba Medical Center, i vaccini Pfizer e Moderna sono sicuri e hanno dimostrato di produrre notevoli anticorpi ma, anchela, sono solo parzialmente efficaci nella difesa contro la variante Omicron. Il numero di volontari non è elevato ma è la prima ricerca sulla. È quanto si legge in una nota diffusa dall'ospedale israeliano. Per la ricerca sono stati reclutati 154 medici fra il personale dello Sheba Medical Center, sottoposti alladel vaccino Pfizer, e altri 120 che si sono offerti volontari per il vaccino di Moderna. Numeri quindi non molto elevati rispetto ad altri studi che vedono coinvolti migliaia di ...

