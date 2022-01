“È Raffaele”. Il corpo trovato così dai Vigili del Fuoco: lo strazio dei fratelli che l’hanno cercato per giorni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Raffaele Cirone aveva fatto perde le sue tracce lo scorso 3 gennaio da Agera, paese nel Lecchese doce viveva. L’appello della famiglia per ritrovarlo aveva fatto il giro di tutti i social nel giro di pochi minuti. L’ultima volta che i fratelli lo avevano sentito al telefono era stato lunedì 3. Poi il suo telefono era diventato irraggiungibile. giorni di ricerche infinite e di attese fino a oggi pomeriggio quando i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine hanno chiamato il fratello Antonio per notificargli la brutta notizia. Al quotidiano on line Sempione News il fratello di Raffale ha detto: “Nel pomeriggio hanno ritrovato l’auto di Raffaele. Era in fondo ad una scarpata nel paesino di Morterone in provincia di Lecco. Immaginiamo, insieme a mia sorella, che era la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Cirone aveva fatto perde le sue tracce lo scorso 3 gennaio da Agera, paese nel Lecchese doce viveva. L’appello della famiglia per ritrovarlo aveva fatto il giro di tutti i social nel giro di pochi minuti. L’ultima volta che ilo avevano sentito al telefono era stato lunedì 3. Poi il suo telefono era diventato irraggiungibile.di ricerche infinite e di attese fino a oggi pomeriggio quando idele le forze dell’ordine hanno chiamato il fratello Antonio per notificargli la brutta notizia. Al quotidiano on line Sempione News il fratello di Raffale ha detto: “Nel pomeriggio hanno ril’auto di. Era in fondo ad una scarpata nel paesino di Morterone in provincia di Lecco. Immaginiamo, insieme a mia sorella, che era la ...

