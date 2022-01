“È nata”. Fiocco rosa nella tv italiana. E il nome della piccola è il più strano del mondo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il suo nome e la sua grande e sincera simpatia hanno dato inizio ad una lunga avventura televisiva, quella del reality GF Vip. Lei ai tempi di vip non aveva proprio nulla, perché quella prima edizione era stata una sorta di esperimento che comprendeva sia personaggi famosi che gente comune, Alessia Macari, detta la Ciociara, è diventata mamma. Sembra ieri quando, a discapito dei suoi vari celebri compagni di show, aveva conquistato il cuore degli spettatori. Pensare che sono già passati oltre quattro anni da quell’indimenticabile avventura. Alessia Macari con la sua genuina semplicità, aveva condiviso lo spiato appartamento di Cinecittà con Valeria Marini, Elenoire Casalegno, Pamela Prati, Laura Freddi e Stefano Bettarini, sotto lo sguardo di Ilary Blasi ed Alfonso Signorini, riuscendo addirittura a trionfare. Un’opportunità unica per lei, che in questi anni è ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il suoe la sua grande e sincera simpatia hanno dato inizio ad una lunga avventura televisiva, quella del reality GF Vip. Lei ai tempi di vip non aveva proprio nulla, perché quella prima edizione era stata una sorta di esperimento che comprendeva sia personaggi famosi che gente comune, Alessia Macari, detta la Ciociara, è diventata mamma. Sembra ieri quando, a discapito dei suoi vari celebri compagni di show, aveva conquistato il cuore degli spettatori. Pensare che sono già passati oltre quattro anni da quell’indimenticabile avventura. Alessia Macari con la sua genuina semplicità, aveva condiviso lo spiato appartamento di Cinecittà con Valeria Marini, Elenoire Casalegno, Pamela Prati, Laura Freddi e Stefano Bettarini, sotto lo sguardo di Ilary Blasi ed Alfonso Signorini, riuscendo addirittura a trionfare. Un’opportunità unica per lei, che in questi anni è ...

Advertising

lanuovariviera : Fiocco rosa al bar Amico di via Ferri. E' nata la piccola Noemi! - lalla_tzn : …?? Il papà di mia nonna quando nacque si sbaglió e al comune disse che era nata il 15/01 invece del 15/02 .. anche… - Cami71Michele : @Terrucch Quando sei nata... ???? Che colore hanno messo il fiocco alla porta? ?? ???? ?? ???????? - valponte1986 : ?? Fiocco rosa in casa Valponte ???? è nata ???????????? ?? Un abbraccio da parte di tutta la famiglia gialloblu alla nuova… - Kiara40030954 : RT @bncalcio: ???? Fiocco rosa in casa Benevento, è nata Celeste Tello, tanti auguri a mamma Valentina e papà Andres #insieme #BeneventoCal… -

Ultime Notizie dalla rete : nata Fiocco Fiocco rosa al bar Amico di via Ferri. E' nata la piccola Noemi! La Nuova Riviera Alessia Macari diventa mamma, l’annuncio social: «È nata Nevaeh Kragl» Alessia Macari è diventata mamma. A dare l’annuncio la stessa showgirl ed ex gieffina in salsa vip assieme al marito, il calciatore tedesco Oliver Kragl: «Io mi chiamo Nevaeh ...

Fiocco rosa al bar Amico di via Ferri. E’ nata la piccola Noemi! Per la gioia di mamma Tiziana e papà Edoardo. Amici e colleghi del locale fanno i migliori auguri alla bambina e alla sua famiglia ...

Alessia Macari è diventata mamma. A dare l’annuncio la stessa showgirl ed ex gieffina in salsa vip assieme al marito, il calciatore tedesco Oliver Kragl: «Io mi chiamo Nevaeh ...Per la gioia di mamma Tiziana e papà Edoardo. Amici e colleghi del locale fanno i migliori auguri alla bambina e alla sua famiglia ...