È morto l’attore Gaspard Ulliel: fatale per lui un incidente sulla neve. Ecco chi era la nuova star della Marvel (Di mercoledì 19 gennaio 2022) l’attore francese Gaspard Ulliel è morto a causa di un incidente sciistico. Sarebbe dovuto essere la star della nuova serie Marvel ‘Moon Knight’, ma l’attore è stato ricoverato questo martedì dopo aver subito un trauma alla testa e purtroppo non si è più ripreso. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, la famiglia e gli agenti locali hanno rivelato che fortunatamente l’attore non ce l’ha fatta. Il 37enne era stato trasportato in elicottero in un ospedale di Grenoble, dopo una collisione avvenuta in un impianto sciistico nella regione di Savoia, sulle Alpi Francesi, martedì 18 Gennaio. LEGGI ANCHE => morto l’attore Paolo Calissano, il corpo rinvenuto ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 19 gennaio 2022)francesea causa di unsciistico. Sarebbe dovuto essere laserie‘Moon Knight’, maè stato ricoverato questo martedì dopo aver subito un trauma alla testa e purtroppo non si è più ripreso. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, la famiglia e gli agenti locali hanno rivelato che fortunatamentenon ce l’ha fatta. Il 37enne era stato trasportato in elicottero in un ospedale di Grenoble, dopo una collisione avvenuta in un impianto sciistico nella regione di Savoia, sulle Alpi Francesi, martedì 18 Gennaio. LEGGI ANCHE =>Paolo Calissano, il corpo rinvenuto ...

