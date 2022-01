Due ordinanze di Calabria e Sicilia hanno tolto l’obbligo del Green Pass rafforzato per attraversare lo stretto di Messina (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da oggi, mercoledì 19 gennaio, per attraversare lo stretto di Messina in nave non è più necessario avere il Green Pass rafforzato, che viene rilasciato solo a chi è guarito o vaccinato. Basterà il Green Pass base, che può essere Leggi su ilpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da oggi, mercoledì 19 gennaio, perlodiin nave non è più necessario avere il, che viene rilasciato solo a chi è guarito o vaccinato. Basterà ilbase, che può essere

