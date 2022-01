Due asini in galleria | l' austista li evita con una manovra al limite

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Incidente sfiorato a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, sulla superstrada 36. Arrivato in una, il conducente di un'autocisterna si trova davanti duee grazie a riflessi ...

Ultime Notizie dalla rete : Due asini

Incidente sfiorato a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, sulla superstrada 36. Arrivato in una galleria, il conducente di un'autocisterna si trova davanti due asini e grazie a riflessi prontissimi riesce a evitarli l'altra notte sulla superstrada 36 Lecco - Colico, quando l'autista di un'autocisterna carica di combustibili ha sfiorato due asini in una galleria.