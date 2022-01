Drusilla Foer risponde a Pillon | “Ma cosa significa papà normale?”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha rotto il silenzio dopo le recenti polemiche sollevate dal senatoresulla sua partecipazione a Sanremo.si era apertamente detto contrario alla partecipazione diall’evento e aveva invocato la necessità di portare “un” e quindi “una famiglia” nella tv italiana. Al programma radiofonico di Maurizio Costanzo su R101ha replicato affermando: “È un palco che coinvolge emotivamente, un po’ come i mondiali, perché noi siamo una nazione che ha bisogno di sentirsi aggregata da qual, da un avvenimento, dallo sport, fa piacere sentirsi parte di una nazione che in fondo è nata recentemente. E poi qualcuno sul patibolo ti mette anche in ...