Drusilla Foer: "Ma cosa significa papà normale?" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Drusilla Foer sarà una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo ed all'interno del programma radiofonico di Maurizio Costanzo su R101 ha dichiarato: "Ero a una visita guidata di palazzo Medici Riccardi fatta da un mio amico storico dell'arte molto bravo e avevo messo il cellulare abbassato. Poi io me ne sono scordata. Dopo tre ore trovo un messaggio 'Sono Amadeus, ti dispiace se ti chiamo?". L'ho chiamato, mi sono scusata e ci siamo visti per un appuntamento. Abbiamo riso un sacco, ci siamo messi d'accordo più o meno sul tipo di approccio della serata, lui era divertito. Sono divertita e molto emozionata e preoccupata di fracassarmi al quinto scalino. In alternativa alle scale io voglio uno scivolo". Quando il nome di Drusilla Foer è stato annunciato "C'è stata tanta ovazione, tanta alleanza da parte del ...

