Don’t Forget the Lyrics è il nuovo access del Nove (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gabriele Corsi Un nuovo game show sta per approdare nell’access del Nove. La “rete ammiraglia” del gruppo Discovery trasmetterà dal 7 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 20.25, Don’t Forget the Lyrics, format americano che avrà dunque la sua versione italiana. Si tratta di un game/quiz musicale, dove a giocare sono cantanti amatoriali e semplici appassionati di musica, che in ogni puntata si sfidano a colpi di karaoke per aggiudicarsi il ricco montepremi in palio. Nella gara i concorrenti dovranno sia completare i testi delle canzoni con le parole mancanti e sia cantare. La regola chiave, dunque, è una: non dimenticare il testo delle canzoni. Don’t Forget the Lyrics, adattato in 30 paesi, ha debuttato in America nel 2007, dove è ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gabriele Corsi Ungame show sta per approdare nell’del. La “rete ammiraglia” del gruppo Discovery trasmetterà dal 7 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 20.25,the, format americano che avrà dunque la sua versione italiana. Si tratta di un game/quiz musicale, dove a giocare sono cantanti amatoriali e semplici appassionati di musica, che in ogni puntata si sfidano a colpi di karaoke per aggiudicarsi il ricco montepremi in palio. Nella gara i concorrenti dovranno sia completare i testi delle canzoni con le parole mancanti e sia cantare. La regola chiave, dunque, è una: non dimenticare il testo delle canzoni.the, adattato in 30 paesi, ha debuttato in America nel 2007, dove è ...

Advertising

LouisStomboli : @DarthSingh110 @ForzaHorizon Don't forget the Lamborghini Estoque - perfextnoww : quanto è bella don’t forget where you belong - chiiia__01 : RT @Scioccobasitaoh: Sophie una settimana fa: 'io non potrei mai stare a letto tutto il giorno accozzata come Manuel e Lulu,non sono fatta… - voglioilnulla : RT @Scioccobasitaoh: Sophie una settimana fa: 'io non potrei mai stare a letto tutto il giorno accozzata come Manuel e Lulu,non sono fatta… - Scioccobasitaoh : Sophie una settimana fa: 'io non potrei mai stare a letto tutto il giorno accozzata come Manuel e Lulu,non sono fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Don’t Forget Ben Lamar Gay - Open Arms To Open Us :: Le Recensioni di OndaRock Onda Rock