Donna ha la prima figlia a 66 anni nel 2005 – sono spuntate le foto di madre e figlia adesso, 17 anni dopo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il giorno in cui si diventa genitori è un giorno che si ricorderà per tutta la vita. Si dà il benvenuto al mondo a un piccolo individuo che dipende in tutto e per tutto da noi. È compito nostro dare al bambino o alla bambina le condizioni migliori possibili e fare in modo che realizzi i suoi sogni. Quando Adriana Iliescu è diventata mamma per la prima volta, è finita tra le notizie in prima pagina di tutto il mondo. Questo perché aveva 66 anni e sua figlia Eliza era appena nata, rendendola estremamente felice. Ora, 17 anni dopo, la “mamma matura” è finita di nuovo sotto i riflettori perché le foto di sua figlia hanno attirato ancora l’attenzione. Ci sono ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il giorno in cui si diventa genitori è un giorno che si ricorderà per tutta la vita. Si dà il benvenuto al mondo a un piccolo individuo che dipende in tutto e per tutto da noi. È compito nostro dare al bambino o alla bambina le condizioni migliori possibili e fare in modo che realizzi i suoi sogni. Quando Adriana Iliescu è diventata mamma per lavolta, è finita tra le notizie inpagina di tutto il mondo. Questo perché aveva 66e suaEliza era appena nata, rendendola estremamente felice. Ora, 17, la “mamma matura” è finita di nuovo sotto i riflettori perché ledi suahanno attirato ancora l’attenzione. Ci...

Advertising

Eurosport_IT : Fare la storia ? s????? ?????? ?????s???? è la prima donna ad arbitrare nella Coppa D'Africa. Partita con terna in… - amnestyitalia : Salima Mukansanga ha fatto la storia: è la prima donna in assoluto ad arbitrare alla Coppa d'Africa ?? #AfricaCup… - Tg3web : Maya Angelou, poetessa dalla vita avventurosa e attivista dei diritti civili. È la prima donna afroamericana effigi… - soleilsorge__ : RT @Marti__80: Delia a sole: chi ti è stata accanto per prima quando avevi bisogno? Sole: alex Delia: STO PARLANDO DI UNA DONNA IL CINEMA… - VKavvasoglu : RT @pallonatefaccia: Un pezzo di storia è stato scritto ieri, quando Salima Mukansanga è divenuta la prima donna dirigere un match in #Copp… -