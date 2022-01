Donna Camilla Savelli, una vacanza romana dalle sfumature artistiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Correva l’anno 1642, quando la Duchessa Camilla Virginia Savelli, nobilDonna romana nonché moglie di Pier Francesco Farnese, incaricò l’architetto Francesco Borromini di progettare un convento ai piedi del Colle Gianicolo. Un luogo di silenzio e preghiera dedicato alle monache agostiniane nel cuore pulsante della Roma Trasteverina, il Monastero Santa Maria dei Sette Dolori. L’origine della struttura si può intuire ammirando le linee semplici e raffinate che discostano dai consueti giochi di geometrie e architetture borrominiane, spesso arditi e complessi, ed è proprio la purezza delle forme a caratterizzare l’eleganza di questo maestoso edificio, oggi uno degli hotel più raffinati della Capitale. Un soggiorno in questo scrigno dell’arte è l’incipit di una vacanza da sogno e di continue ispirazioni, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Correva l’anno 1642, quando la DuchessaVirginia, nobilnonché moglie di Pier Francesco Farnese, incaricò l’architetto Francesco Borromini di progettare un convento ai piedi del Colle Gianicolo. Un luogo di silenzio e preghiera dedicato alle monache agostiniane nel cuore pulsante della Roma Trasteverina, il Monastero Santa Maria dei Sette Dolori. L’origine della struttura si può intuire ammirando le linee semplici e raffinate che discostano dai consueti giochi di geometrie e architetture borrominiane, spesso arditi e complessi, ed è proprio la purezza delle forme a caratterizzare l’eleganza di questo maestoso edificio, oggi uno degli hotel più raffinati della Capitale. Un soggiorno in questo scrigno dell’arte è l’incipit di unada sogno e di continue ispirazioni, a ...

Advertising

Italia_Notizie : Donna Camilla Savelli, una vacanza romana dalle sfumature artistiche - FrancaRenatadi2 : @BelpietroTweet Anche un di 47 enne si é fatto il vaccino dopo il vaccino é morto. Anche una Donna di 42 anni si é… - notabadword_ : @Camilla_Curt Ma che vuol dire? Ma non dici una cosa del genere ridendo, ma poi che cazzo di discorso è? Non ti osi… - MamolkcsMamol : RT @AntonellaBast10: Mi auguro che la mamma di Camilla non legga i tweet di questa donna - AntonellaBast10 : Mi auguro che la mamma di Camilla non legga i tweet di questa donna -