Docenti e studenti online, le linee guida per il benessere e la sicurezza: il documento di Politica per l’uso accettabile della Rete (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il curricolo scolastico presume il regolare uso di strumentazioni informatiche (PC o tablet che siano) in cui, oltre a spiegare le normali attività, gli allievi impareranno a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione (TIC). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il curricolo scolastico presume il regolare uso di strumentazioni informatiche (PC o tablet che siano) in cui, oltre a spiegare le normali attività, gli allievi impareranno a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare informazioni utilizzando le Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione (TIC). L'articolo .

Advertising

andvaccaro : RT @MilaSpicola: - lo avevano detto i docenti, i dirigenti e gli studenti che non era una cosa sensata - ma cosa vuoi che ne sappiano doce… - QPeriscopica : RT @MilaSpicola: - lo avevano detto i docenti, i dirigenti e gli studenti che non era una cosa sensata - ma cosa vuoi che ne sappiano doce… - ComuneZagarolo : LAZIO INNOVA – “STARTUPPER TRA I BANCHI DI SCUOLA”. I DUE BANDI DEL PROGETTO DEDICATO A DOCENTI E STUDENTI DELLE S… - cocchi2a : RT @MilaSpicola: - lo avevano detto i docenti, i dirigenti e gli studenti che non era una cosa sensata - ma cosa vuoi che ne sappiano doce… - FranceskoNew : RT @MilaSpicola: - lo avevano detto i docenti, i dirigenti e gli studenti che non era una cosa sensata - ma cosa vuoi che ne sappiano doce… -