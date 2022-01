Djokovic ha comprato un' azienda che lavora a una cura per il covid

Advertising

Eurosport_IT : Novak #Djokovic ha acquistato l'80% di un'azienda biotecnologica , con l'obiettivo di sviluppare un trattamento med… - Agenzia_Italia : #Djokovic ha comprato l'80% di un'azienda che lavora a una cura contro il #Covid - drewmilan39 : @REstaCorporate @Corriere Ma che cazzo c’entra questo con i novax.Nessun paese (a parte 3 dittature) li discrimina… - peterkama : djokovic ha comprato una società che studia una cura per il covid... e che male ha fatto? vogliamo vaccinarci sino alla 50esima dose? - BerlinoRoma70 : RT @sanmichele314: Covid, 'DJO-Kovic ha comprato l'80% di azienda che lavora a una cura per il Covid! -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic comprato

Dopo tutte le polemiche relative agli Australian Open , Novakcontinua a far parlare per le sue convinzioni no vax . Il numero uno al mondo del tennis, ha acquistato l'80% di QuantBioRes , un'azienda danese di biotecnologie che sta lavorando allo ...Dal suo rientro in Serbiaha preferito non incontrare i giornalisti e rilasciare dichiarazioni. Ieri ha partecipato a una funzione religiosa nella chiesa Ruzica di Kalemegdan, la fortezza di ..."Novak Djokovic nel giugno 2020 ha acquisito l'80% di una biotech danese che mira a sviluppare una cura contro il Covid": la rilevazione della Reuters [LEGGI] ...Dopo tutte le polemiche relative agli Australian Open, Novak Djokovic continua a far parlare per le sue convinzioni no vax. Il numero uno al mondo del tennis, ha acquistato l'80% ...