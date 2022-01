‘Diversamente divertente’ | l’appuntamento solidale con i ragazzi dell’onlus ‘Arte nel Cuore’ si rinnova anche a  ‘Zoomarine’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Accademia è il primo progetto europeo di formazione artistica rivolto a persone diversamente abili e normo-dotate e persegue lo scopo di superare le barriere culturali e mentali attraverso la condivisione di un’esperienza. L’associazione vuole colmare una carenza: la mancanza di offerta di servizi ed attività per le persone disabili che possiedono doti artistiche e vogliono svilupparle in un ambiente integrato. Danza, recitazione, musica, canto, scrittura creativa e tante altre attività gestite da insegnanti qualificati che li accompagnano verso reali risultati professionali. Un sogno che si realizza grazie alla presidente dell’Associazione Daniela Alleruzzo che con grande tenacia e soprattutto con grande orgoglio porta avanti lo slogan “Dove c’è talento non esistono barriere” Un cammino intrapreso ormai da anni e che ha prodotti dei risultati eccezionali: nel 2018 hanno portato in ...