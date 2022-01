DIRETTA | Ritorno in classe, Bianchi: “Il 93,4% delle classi è in presenza, il 6,6% è in Dad. Sospeso lo 0,9% di docenti e Ata” [VIDEO] (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alle 14:00 la Commissione Cultura svolge l'audizione del Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sull'organizzazione delle attività scolastiche nell'attuale contesto di pandemia di Covid-19. L'articolo DIRETTA Ritorno in classe, Bianchi: “Il 93,4% delle classi è in presenza, il 6,6% è in Dad. Sospeso lo 0,9% di docenti e Ata” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alle 14:00 la Commissione Cultura svolge l'audizione del Ministro dell'Istruzione, Patrizio, sull'organizzazioneattività scolastiche nell'attuale contesto di pandemia di Covid-19. L'articoloin: “Il 93,4%è in, il 6,6% è in Dad.lo 0,9% die Ata”

Advertising

10_Smarti : Inizia il girone di ritorno?????? #PomiglianoJuventus ???? Oggi ore 12.00, diretta su @JuventusTV e @TIM_vision ??… - LUCABRAMBILLA24 : DIRETTA | Ritorno in classe, Bianchi: “La scuola è in presenza, manteniamo impegno preso da Draghi” [VIDEO] - dinamo_sassari : ????? La sfida con i pugliesi, grande classico del campionato LBA, sarà il posticipo della 3ª giornata di ritorno ?? - GazzettaDellaSc : Ritorno in classe, il ministro Bianchi risponde su nuove regole quarantena e darà i dati ufficiali sui contagi. QUE… - Silvia67970200 : RT @RulingCompanie1: Nel 2021 Paese dell'anno, nel 2022? Ritorno al futuro o ritorno al passato? Ne stiamo parlando in diretta con Paolo Ma… -