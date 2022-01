Dieci-dodici insegnanti assenti al giorno. La stima dell’ANP Lazio: “Circa un’ora di buco quotidiano per classe” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Dieci - dodici professori assenti al giorno per scuola nel Lazio con un risultato di Circa in media un'ora di buco quotidiano per classe". E' la stima informale dei presidi della Regione che denunciano all'Adnkronos ancora "l'enorme difficoltà a trovare supplenti. Abbiamo docenti di potenziamento interno, ma non sono sufficienti neanche quelli perché le assenze sono numerose ed improvvise. Così restiamo scoperti", riferisce all'Adnkronos la presidente Cristina Costarelli, che dirige il liceo Newton a Roma. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "professorialper scuola nelcon un risultato diin media un'ora diper". E' lainformale dei presidi della Regione che denunciano all'Adnkronos ancora "l'enorme difficoltà a trovare supplenti. Abbiamo docenti di potenziamento interno, ma non sono sufficienti neanche quelli perché le assenze sono numerose ed improvvise. Così restiamo scoperti", riferisce all'Adnkronos la presidente Cristina Costarelli, che dirige il liceo Newton a Roma. L'articolo .

