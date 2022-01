Depuratore | Farese replica a De Longis | “Cosa ha fatto il Pd nei suoi dieci anni di governo?”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il consigliere Desulla questionefinge di non capire. Gli amici che hanno sostenuto lui e la sua coalizione avevanocadere in perenzione 10 milioni di euro destinati a tale opera. Il sindaco Mastella invece non soltanto ha recuperato tali risorse ma anche ulteriori 20 milioni di euro. Siamo, quindi, noi a chiedere al consigliere Decome mai la classe dirigente del Partito Democratico di cui lui è diretta espressione, che ha governato la Città per 10, è stata cosi dissennata da lasciare Benevento senzafacendo precipitare la Città per qualità di servizi. Davvero strano questo Pd beneventano: non ha, non fa ed accusa gli altri per proprie inefficienze. Fortunatamente i cittadini ormai ...