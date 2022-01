Dentro al ' carcere dei suicidi' di Pavia | tra degrado e mancanza di medici e guardie 

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI – Gravi infiltrazioni che rendono inagibili molti spazi, tra cui la sala colloqui, acqua calda che non arriva ai piani alti, celle senza termosifoni, una pesante carenza del personale che si dovrebbe occupare della salute e della sicurezza dei detenuti. Stando a quanto apprende l'AGI, emerge un quadro severo, a tratti mortificante, della situazione neldidalla visita svolta nei giorni scorsi da una delegazione di avvocati, dal parlamentare Alessandro Cattaneo e dalla garante per le persone ristrette della provincia, Laura Cesaris dopo che tre detenuti si sono suicidati nel giro di un mese, tra il 25 ottobre e il 30 novembre scorso. Questi tre giovani uomini erano ospiti del ‘Padiglione vecchio' dove si concentrano i problemi. Positivi ammassati in uno stanzone senza riscaldamento Anche la gestione della pandemia in questa ...

Il detenuto di Ranza di nazionalità italiana in cella di isolamento per motivi disciplinari, che l'altro giorno ha dato fuoco a un cuscino e invaso di fumo l'intero padiglione (l'incendio è stato spen ...Dopo che tre detenuti si sono tolti la vita nel giro di un mese, una delegazione di avvocati ha visitato il carcere e ne è emerso un quadro sconcertante soprattutto per la mancanza di dignità degli sp ...