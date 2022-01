Denise Pipitone, non si fermano le ricerche: il messaggio di Piera Maggio sui social (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il caso di Denise Pipitone torna a galla e questa volta è la mamma a parlarne, ecco cosa ha pubblicato sui social Piera Maggio. Sono passati quasi diciotto anni da… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il caso ditorna a galla e questa volta è la mamma a parlarne, ecco cosa ha pubblicato sui. Sono passati quasi diciotto anni da… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

SkyTG24 : Denise Pipitone, approvato il testo per istituire la Commissione di inchiesta - Arrighi3Daniele : RT @Arrighi3Daniele: @AlessiaElenaSt1 Anche io condivido in pieno le locandine di Denise Pipitone che la mamma di Denise Pipitone a publico… - Arrighi3Daniele : @AlessiaElenaSt1 Anche io condivido in pieno le locandine di Denise Pipitone che la mamma di Denise Pipitone a publ… - Ale59174156 : @TeresaBellanova @ItaliaViva AFFOSSATO ANCHE LA COMMISSIONE DI INCHIESTA SU DENISE PIPITONE. QUESTA È ITALIA VILE - misspandora75 : @Teresa_La_Vispa @Penelope_Odv In Italia le indagini non vengono mai fatte subito come si deve. Guardate pure il ca… -