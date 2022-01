Delrio | “Se Berlusconi si ritira fa un favore al Paese | senza un accordo largo cadrebbe il governo”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’ex ministro del Pd: «Se si rompe la maggioranza è difficile che un attimo dopo si possa far finta di nulla e lavorare uniti. Mattarella? Merita rispetto e va tenuto fuori dal tritacarne del toto-nomi. Draghi? Gode di un grande prestigio, non possiamo fare a meno di lui»

Il leader di Italia Viva tesse tre finali di stagione: per il trasloco di Draghi al Colle, con Salvini (ma senza Cav) oppure in segreto sostegno a Berlusconi.