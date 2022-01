Delia Duran smascherata a Pomeriggio 5 | ecco cosa disse fuori onda su Alex Belli

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Barbara D’Urso è tornata al timone di5 e nel corso della puntata di ieri, martedì 18 gennaio, ha affrontato anche l’argomento inerente il Grande Fratello Vip. In tale occasione, una sua opinionista, Silvana Giacobini, ha sganciato una vera e propria bomba in quanto ha svelato il contenuto di una conversazione avvenutatra lei e. Nello specifico, pare che la compagna diabbia involontariamente confessato alla sua interlocutrice tutta la verità sulla strategia che l’attore avrebbe usato al GF Vip. Scopriamo tutto quello che è emerso. A5 si parla diTra gli argomenti maggiormente discussi al GF Vip c’è, sicuramente, quello inerente il triangolo ...

