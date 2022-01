Delia Duran molla Alex Belli | vede l' aereo per Soleil Sorge | lo sfregio e il raptus al GfVip

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022). E succede di tutto nel corso del Gf vip quando passa in cielo undice: “Me l'ha mandato”. Della crolla, è stanca. “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo“. E poi ancora: “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto che è un narcisista patologico, ndr non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e”. Manila Nazzaro cerca di consolarla: “Cerchiamo sempre di essere delle super donne anche quando la situazione ...