De Luca Consulenti lavoro | “Assegno familiare unico più basso se proprietari immobili”

"Un lavoratore con lo stesso reddito nel 2022 rispetto al 2021 avrà un Assegno familiare inferiore se è proprietario di immobili, e sappiamo quanto la proprietà di casa sia in Italia un fenomeno diffuso". Così Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, ha concluso il 32° Forum lavoro/Fiscale, dedicato alle novità per il lavoro apportate delle norme di fine anno, e in diretta oggi e domani sulla web tv dei Consulenti del lavoro e sui canali social di categoria. "Quello che stiamo notando -ha continuato De Luca- è una scarsa considerazione degli effetti che si avranno sulle buste paga dei lavoratori e quindi sulle loro famiglie nel 2022 con ...

