Dalla Francia: vaccino obbligatorio per tutti i tornei di tennis, anche il Roland Garros (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "I giocatori non vaccinati non potranno partecipare ai tornei in Francia. Gli atleti dovranno aver completato il ciclo vaccinale per poter competere o avere un certificato medico che li esenta Dalla vaccinazione per motivi medici". Queste sono le chiare indicazioni dei vertici Atp, riprese dall'Equipe, relativamente agli organizzatori dei tornei di tennis in Francia. A partire dal Challenger di Quimper, in programma dal 24 gennaio, infatti, norme chiare: nessun tennista non vaccinato potrà metter piede sui campi da gioco transalpini. Regola che quindi sarà valida anche per il Roland Garros, tradizionale torneo Slam, che si disputerà tra il 16 maggio e il 5 giugno prossimi. In questa situazione, attenzione al caso ...

