DAL BENEVENTO IL CENTRAVANTI DELLA NAZIONALE U20 DI SERIO

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Giuseppe Di. Il calciatore, classe 2001, arriva dalin prestito fino a giugno 2022. È un punto fermoUnder 20, in cui è stato convocato 6 volte nel 2021. Diè un attaccante di struttura fisica e buona tecnica, che può essere impiegato anche sugli esterni. Originario di Trento, è cresciuto nel, affermandosi come uno dei prospetti più interessantisua annata. Nel suo percorso con i giallorossi è passato dall’Under 17 sino alla serie A 2020/21, in cui ha totalizzato 16 presenze. Nella stagione in corso di B ha giocato 10 gare, segnando 2 reti (una nel match d’andata con il Pordenone). Sempre contro i neroverdi, nel 2019/20, aveva esordito nei ...