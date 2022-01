Dal barbiere | parrucchiere e estetista solo col Green Pass | cosa succede da domani 20 gennaio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) A partire da, 20, per andare daledè obbligatorio avere il. Dunque, a due settimana di distanza dalla firma del nuovo decreto, cambiano alcune regole, per contenere il contagio da Coronavirus ed è necessario avere la certificazione verde per accedere ai servizi che riguardano la persona. Lo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Scatta domani, il 20 gennaio 2022, l'obbligo di esibire il green pass base (che si ottiene con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore) se si vaparrucchiere,o nei centri estetici. Il 1° febbraio 2022 scatterà invece lo stesso obbligo per negozi e ...19 gennaio 2022 - Targa al valore artigiano per Umberto Barocci, 81 anni, storicocon l'attività1957 in via Subborgo Eugenio Valzania, in pensione da fine anno. Soglianese di nascita, venne ad abitare a Cesena nel dopoguerra. Gliel' hanno consegnata nella sede di via ...Obbligo di Green pass anche per andare dal parrucchiere, barbiere o dall'estista. È questa la grande novità che riguarderà il settore dei servizi alla ...Da domani, giovedì 20 gennaio, scatta l’obbligo di Green pass anche per andare dal parrucchiere, dal barbiere o in un centro estetico. Basterà però presentare la certificazione base, quella ottenibile ...