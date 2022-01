Da Pomeriggio 5 il retroscena su Delia Duran “incastrata dal fuori onda: sta mentendo? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con il ritorno di Barbara d’urso al timone del programma di Canale 5, si è tornati a parlare in modo più approfondito anche del Grande Fratello VIP e in particolare, nella puntata di ieri, di Delia Duran e Alex Belli, come era prevedibile. Dopo aver ascoltato le parole della ex moglie di Belli, Katarina, la parola è passata alla giornalista Silvana Giacobini che ha rivelato un retroscena molto interessante sul conto di Delia Duran. Dalle sue parole si capisce che lei e Delia hanno avuto una breve conversazione, non in diretta ma in un momento in cui il programma non era in onda. E in questa pausa della diretta di Pomeriggio 5, la Duran, rispondendo a una domanda della giornalista avrebbe in qualche modo spiegato perchè sopportava ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con il ritorno di Barbara d’urso al timone del programma di Canale 5, si è tornati a parlare in modo più approfondito anche del Grande Fratello VIP e in particolare, nella puntata di ieri, die Alex Belli, come era prevedibile. Dopo aver ascoltato le parole della ex moglie di Belli, Katarina, la parola è passata alla giornalista Silvana Giacobini che ha rivelato unmolto interessante sul conto di. Dalle sue parole si capisce che lei ehanno avuto una breve conversazione, non in diretta ma in un momento in cui il programma non era in. E in questa pausa della diretta di5, la, rispondendo a una domanda della giornalista avrebbe in qualche modo spiegato perchè sopportava ...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, oggi Giampaolo a Genova, domani allena. I retroscena dell’accordo: Il nuovo allenatore della Sampdoria s… - infoitsport : Sampdoria, fatta per Giampaolo, anzi no: i retroscena del pomeriggio e cosa manca per chiudere - Alberto_Today : Sampdoria, fatta per Giampaolo, anzi no: i retroscena del pomeriggio e cosa manca per chiudere… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio retroscena Draghi vede Mattarella e Fico, strategia divide Pd - 5s ... nel primo pomeriggio, è durato circa un'ora. Dallo staff di Montecitorio è stato descritto come "consueto incontro istituzionale", ma in queste giornate di voci, ricostruzioni e retroscena, in ...

Sampdoria, oggi Giampaolo a Genova, domani allena. I retroscena dell'accordo 1 Il nuovo allenatore della Sampdoria sarà Marco Giampaolo . L'accordo, trovato ieri pomeriggio verbalmente tra l'agente del tecnico Tullio Tinti e il consigliere blucerchiato Antonio Romei, è virtualmente chiuso e di fatto sancito, anche se verrà messo su carta oggi. L'intesa è stata ...

Da Pomeriggio 5 il retroscena su Delia Duran "incastrata dal fuori onda: sta mentendo? Ultime Notizie Flash Sampdoria, oggi Giampaolo a Genova, domani allena. I retroscena dell’accordo Il nuovo allenatore della Sampdoria sarà Marco Giampaolo. L'accordo, trovato ieri pomeriggio verbalmente tra l’agente del tecnico Tullio Tinti e ...

De Laurentiis ha rassicurato Spalletti: il retroscena dopo Napoli-Fiorentina Il quotidiano Il Mattino racconta la reazione di De Laurentiis dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina. In casa Napoli si prova a ripartire dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina, oggi po ...

... nel primo, è durato circa un'ora. Dallo staff di Montecitorio è stato descritto come "consueto incontro istituzionale", ma in queste giornate di voci, ricostruzioni e, in ...1 Il nuovo allenatore della Sampdoria sarà Marco Giampaolo . L'accordo, trovato ieriverbalmente tra l'agente del tecnico Tullio Tinti e il consigliere blucerchiato Antonio Romei, è virtualmente chiuso e di fatto sancito, anche se verrà messo su carta oggi. L'intesa è stata ...Il nuovo allenatore della Sampdoria sarà Marco Giampaolo. L'accordo, trovato ieri pomeriggio verbalmente tra l’agente del tecnico Tullio Tinti e ...Il quotidiano Il Mattino racconta la reazione di De Laurentiis dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina. In casa Napoli si prova a ripartire dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina, oggi po ...