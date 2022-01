Da domani, Green pass obbligatorio per parrucchieri ed estetisti: cosa cambia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) domani, 20 gennaio, scatta l’obbligo del Green pass base per andare dal parrucchiere, dal barbiere o nei centri estetici. Un’ulteriore stretta è prevista per il primo febbraio, quando sarà necessario esibire la certificazione verde anche nei negozi, nelle banche e negli uffici postali. Il Green pass base si ottiene con un tampone negativo molecolare (valido 72 L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022), 20 gennaio, scatta l’obbligo delbase per andare dal parrucchiere, dal barbiere o nei centri estetici. Un’ulteriore stretta è prevista per il primo febbraio, quando sarà necessario esibire la certificazione verde anche nei negozi, nelle banche e negli uffici postali. Ilbase si ottiene con un tampone negativo molecolare (valido 72 L'articolo proviene da Inews24.it.

borghi_claudio : @usato_di_sicuro Massì, domani c'è il voto sull'ennesimo decreto blindato green pass, mi sarebbe dispiaciuto mancare all'appuntamento ?? - Corriere : ?? Domani si parte: ecco dove servirà il green pass - Agenzia_Ansa : Il popolo dei no vax torna a Roma. Dopo settimane di assenza, la galassia di sigle che si oppone all'obbligo di vac… - frankbooth666 : RT @autocostruttore: Scatta domani il green pass per chi va dal parrucchiere e dall’estetista, in tabaccheria dal 1 febbraio - GabZeno : RT @autocostruttore: Scatta domani il green pass per chi va dal parrucchiere e dall’estetista, in tabaccheria dal 1 febbraio -