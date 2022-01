Da domani Green pass base obbligatorio dal parrucchiere e dall’estetista: cosa cambia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da giovedì 20 gennaio l’obbligo del Green pass «base» per accedere ai saloni di acconciature e centri estetici. Dal 1° febbraio si estenderà ad altre categorie, in arrivo Dpcm con l’elenco dei negozi esenti dall’obbligo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da giovedì 20 gennaio l’obbligo del» per accedere ai saloni di acconciature e centri estetici. Dal 1° febbraio si estenderà ad altre categorie, in arrivo Dpcm con l’elenco dei negozi esenti dall’obbligo.

Agenzia_Ansa : Basta restrizioni extra anti Covid in Inghilterra: da domani stop alla raccomandazione del lavoro da casa, il mini… - borghi_claudio : @usato_di_sicuro Massì, domani c'è il voto sull'ennesimo decreto blindato green pass, mi sarebbe dispiaciuto mancare all'appuntamento ?? - Corriere : ?? Domani si parte: ecco dove servirà il green pass - juventinik22 : Scatta domani l’obbligo per i negozi indicati nel #Dpcm che ancora non c’è. Fantastico! Mo’ chi non si vaccina no… - webecodibergamo : L'obbligo dal 20 gennaio -