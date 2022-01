Cure domiciliari covid, Consiglio Stato sospende sentenza Tar Lazio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cure domiciliari covid, il Consiglio di Stato, con un decreto monocratico firmato dal presidente Franco Frattini, ha sospeso la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliari. Fissata la trattazione collegiale in una camera di Consiglio che si terrà il 3 febbraio. LA sentenza DEL TAR DEL Lazio – Il 15 gennaio scorso il Tar del Lazio, Sezione Terza Quater, aveva accolto il ricorso presentato contro il ministero della Salute per l’annullamento, previa sospensiva, della circolare del ministero della Salute “recante ‘Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2’ aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022), ildi, con un decreto monocratico firmato dal presidente Franco Frattini, ha sospeso lacon la quale il Tar delaveva annullato la circolare sulle terapie. Fissata la trattazione collegiale in una camera diche si terrà il 3 febbraio. LADEL TAR DEL– Il 15 gennaio scorso il Tar del, Sezione Terza Quater, aveva accolto il ricorso presentato contro il ministero della Salute per l’annullamento, previa sospensiva, della circolare del ministero della Salute “recante ‘Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2’ aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi ...

