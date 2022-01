Cuadrado lascia la Juventus? Tifosi furiosi: firma per la rivale storica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Juan Cuadrado è in scadenza di contratto a giugno e sulle tracce del colombiano si stanno muovendo diverse squadre. Il calciomercato impazza da tempo e non dorme mai, soprattutto per le grandi squadre che sono sempre costrette a cercare di non perdere i propri migliori giocatori a parametro zero e di non lasciarsi sfuggire le grandi occasioni. Le Juventus ha nel caso legato a Paulo Dybala il suo problema principale, con l’Inter dell’ex Beppe Marotta alla finestra alla ricerca di possibili soluzioni che possano favorire ancora di più la già forte squadra nerazzurra. Il vento del Sudamerica sembra però soffiare sempre di più verso Milano perché non solo l’argentino può diventare il nuovo fantasista interista, ma a Torino sono preoccupati e non poco anche dalla possibile partenza di Juan Cuadrado. La notizia è stata ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Juanè in scadenza di contratto a giugno e sulle tracce del colombiano si stanno muovendo diverse squadre. Il calciomercato impazza da tempo e non dorme mai, soprattutto per le grandi squadre che sono sempre costrette a cercare di non perdere i propri migliori giocatori a parametro zero e di nonrsi sfuggire le grandi occasioni. Leha nel caso legato a Paulo Dybala il suo problema principale, con l’Inter dell’ex Beppe Marotta alla finestra alla ricerca di possibili soluzioni che possano favorire ancora di più la già forte squadra nerazzurra. Il vento del Sudamerica sembra però soffiare sempre di più verso Milano perché non solo l’argentino può diventare il nuovo fantasista interista, ma a Torino sono preoccupati e non poco anche dalla possibile partenza di Juan. La notizia è stata ...

