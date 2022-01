Cristina di Spagna verso il divorzio? Nuovo scandalo per la cognata di Letizia di Spagna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) . Vorpresa! Ma non troppo. L’infanta Cristina di Spagna, cognata odiata dalla regina Letizia di Spagna, sta per divorziare dal marito. L’ex atleta di pallamano Inaki Urdangarin. Che sta scontando una condanna per appropriazione indebita. Il settimanale spagnolo Lecturas ha paparazzato l’ex Duca di Palma mentre passeggia mano nella mano con una donna misteriosa. Mettendo così la parola fine alle speculazioni sullo stato di salute del matrimonio della secondogenita dell’ex re Juan Carlos. Senza pace. Cristina di Spagna è tornata sulle copertine di tutte le riviste spagnole da quando suo marito, che sta scontando una condanna a 5 anni e 10 mesi per reati finanziari, è stato fotografato con un’altra donna. Foto Ap Le ... Leggi su amica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) . Vorpresa! Ma non troppo. L’infantadiodiata dalla reginadi, sta per divorziare dal marito. L’ex atleta di pallamano Inaki Urdangarin. Che sta scontando una condanna per appropriazione indebita. Il settimanale spagnolo Lecturas ha paparazzato l’ex Duca di Palma mentre passeggia mano nella mano con una donna misteriosa. Mettendo così la parola fine alle speculazioni sullo stato di salute del matrimonio della secondogenita dell’ex re Juan Carlos. Senza pace.diè tornata sulle copertine di tutte le riviste spagnole da quando suo marito, che sta scontando una condanna a 5 anni e 10 mesi per reati finanziari, è stato fotografato con un’altra donna. Foto Ap Le ...

