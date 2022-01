Covid, virologi: immunità di gregge vicina. "Ora basta, torniamo alla normalità" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'appello di Pistello: "Trattiamo il Covid come un'influenza, stop tamponificio e asintomatici positivi liberi" di ALESSANDRO BELARDETTI Articolo Crisanti: l'immunità ora è possibile. "Meno regole con ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'appello di Pistello: "Trattiamo ilcome un'influenza, stop tamponificio e asintomatici positivi liberi" di ALESSANDRO BELARDETTI Articolo Crisanti: l'ora è possibile. "Meno regole con ...

Advertising

sole24ore : ?? #Covid, perché #Ema e #Oms frenano sulla quarta dose: - gilamalfa : Visto tg1 delle 20, Maggioni ha richiamato in servizio una vecchia conduttrice, nuovo approccio, ambiente familiare… - Alessan78792082 : A sentire certi virologi che imperversano in tv e postulano uno stato d’emergenza infinito dovuto al covid si capis… - ChristianGerde2 : RT @RaiPortaaPorta: Aumenta l'uso delle medicine 'fai-da-te' per il #Covid. Ecco perché evitarle. I virologi:'Tenere sempre in considerazio… - andrea8686 : @MScrobogna @chino19agosto72 @ThewatcherF @ItalObserver Il covid e' pericoloso sia con il vaccino che senza non seg… -