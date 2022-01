Covid, Valle d’Aosta rischia la zona rossa. Il Presidente: “Sarebbe una tragedia”. Chiesta una deroga (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Negli ultimi giorni i nuovi contagi sono di nuovo in risalita, con il Covid che non accenna a rallentare. La situazione inizia ad essere preoccupante anche nei reparti ospedalieri, con una regione che, nelle prossime ore, potrebbe passare in zona rossa. La Valle d’Aosta, infatti, ha raggiunto i numeri per l’accesso nella massima situazione di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Negli ultimi giorni i nuovi contagi sono di nuovo in risalita, con ilche non accenna a rallentare. La situazione inizia ad essere preoccupante anche nei reparti ospedalieri, con una regione che, nelle prossime ore, potrebbe passare in. La, infatti, ha raggiunto i numeri per l’accesso nella massima situazione di L'articolo

