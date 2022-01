Covid | ultime news Il bollettino | sono 192 320 i nuovi casi | 380 i morti LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)1.181.889 i tamponi effettuati secondo l'ultimodel ministero della Salute. Il tasso di positività è al 16,3%. Nelle terapie intensive solo il 10% dei pazienti positivi è ricoverato per altre patologie, nei reparti ordinari questa stessa percentuale sale al 32,8%: questi i dati sui 19 ospedali sentinella Fiaso. Secondo Agenas, l'occupazione delle terapie intensive cala in sei Regioni, è stabile in 12 e aumenta solo in Abruzzo, Alto Adige e Piemonte