Covid, tavolo ministero - Regioni: colori legati solo a ricoveri sintomatici (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Al tavolo del ministero della Salute con le Regioni si lavora all'ipotesi di modificare significativamente il sistema delle fasce di colori per le Regioni: si conteggerebbero i casi Covid solo tra i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Aldeldella Salute con lesi lavora all'ipotesi di modificare significativamente il sistema delle fasce diper le: si conteggerebbero i casitra i ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Tavolo ministero-Regioni: per colori valutare solo ricoveri sintomatici #Covid - abruzzoweb : COVID, TAVOLO MINISTERO-REGIONI: “PER CAMBIO COLORI CONTARE SOLO RICOVERI SINTOMATICI” #abruzzo #abruzzoweb ROMA –… - manuela3332 : RT @MediasetTgcom24: Tavolo ministero-Regioni: per colori valutare solo ricoveri sintomatici #Covid - LaLuciM : “Modificare il sistema delle fasce di colori per le regioni valutando casi Covid soltanto tra i ricoverati che hann… - LiveSicilia : Covid, tavolo Ministro-Regioni: colori solo per ricoveri asintomatici -