Covid | Silvestri | “Omicron indebolita | pericolo è variante più feroce a ottobre”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “E’ una questione numerica. Quando le epidemie sono un fuoco che si propaga velocissimo, a un certo punto non trovano più materiale per la combustione. A volte purtroppo il catastrofismo di Delta vive di vita propria, fuori dalla logica scientifica”. Lo spiega il virologo Guido, professore della Emory University, in un’intervista a ‘La Repubblica’.è meno grave di Delta per le sue caratteristiche, o perché ci sono molti vaccinati e guariti? “Sappiamo tanto dagli esperimenti sulle cellule in provetta, quanto da quelli sugli animali, cheè meno capace di infettare il polmone profondo. Diciamo che è bravissima a colpire l’apparato respiratorio superiore, ma è zoppa quando si tratta di attaccare il polmone. Questo spiega anche il quadro clinico”, osserva. Diventerà come l’influenza, col ...