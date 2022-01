Covid, Ricciardi a La7: “Questo virus al momento è la prima causa di morte in Europa e la terza in Italia. Il picco sarà forse entro gennaio” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Il Covid non è una malattia grave, ma una malattia gravissima. In Questo momento è la prima causa di morte in Europa. In Italia, dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, è la terza causa di morte. In più, è una malattia infettiva. E in Questo momento si sottovaluta tutto Questo”. Così, a “Dimartedì” (La7), Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, risponde al conduttore Giovanni Floris, che gli chiede perché, con la diffusione massiccia di Omicron, si sta trattando il Covid come una malattia grave. E aggiunge: “Dobbiamo gestire la situazione momento per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Ilnon è una malattia grave, ma una malattia gravissima. Inè ladiin. In, dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, è ladi. In più, è una malattia infettiva. E insi sottovaluta tutto”. Così, a “Dimartedì” (La7), Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute, risponde al conduttore Giovanni Floris, che gli chiede perché, con la diffusione massiccia di Omicron, si sta trattando ilcome una malattia grave. E aggiunge: “Dobbiamo gestire la situazioneper ...

