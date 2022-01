Covid oggi Veneto, 21.207 contagi e 33 morti: bollettino 19 gennaio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 21.207 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 gennaio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 33 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei contagiati nella regione da inizio pandemia sale a 934.263, mentre il totale dei decessi è 12.830. Gli attuali positivi sono 265.072. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.802, in terapia intensiva 203. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 21.207 i nuovida coronavirus19in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 33, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Il totale deiati nella regione da inizio pandemia sale a 934.263, mentre il totale dei decessi è 12.830. Gli attuali positivi sono 265.072. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 1.802, in terapia intensiva 203. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - TgLa7 : ????#Covid: oggi 228.179 casi e 434 morti ???? - Adnkronos : Covid in #Israele, 127mila nuovi casi in due giorni.#ultimora - Chicchi30034355 : RT @valy_s: Dopo “ricoveri CON #Covid19 / PER #Covid19”… oggi si può sdoganare anche “morti CON #Covid19 / PER #COVID19”.. ossia il fatto c… - mikywhite : @ladyonorato Onorevole nella provincia di Ferrara gli ospedali sono in tilt come a Roma. Sanitari assenti per Covid… -