Covid oggi Toscana, 12.564 contagi: bollettino 19 gennaio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 12.564 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 12.564 su 73.504 test di cui 20.917 tamponi molecolari e 52.587 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,09% (73,9% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.796.838. L'articolo proviene da Italia Sera.

