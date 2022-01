Covid oggi Lombardia, 37.233 contagi e 70 morti. A Milano 11.228 nuovi casi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 37.233 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 19 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 70 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 227.504 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un indice di positività del 16,3%. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.126. I ricoverati nella Regione sono 3.678, 26 in meno da ieri, e in terapia intensiva 265, 2 in meno da ieri. Sono 11.228 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 4.549 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo sono 3.081, a Brescia 5.876, a Como 1.895, a Cremona 1.363, a Lecco ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono 37.233 ida coronavirus, 19 gennaio 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri isono stati 70 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 227.504 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un indice di positività del 16,3%. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.126. I ricoverati nella Regione sono 3.678, 26 in meno da ieri, e in terapia intensiva 265, 2 in meno da ieri. Sono 11.228 ipositivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di, di cui 4.549 acittà. Secondo i dati diffusi dalla Regione, a Bergamo sono 3.081, a Brescia 5.876, a Como 1.895, a Cremona 1.363, a Lecco ...

