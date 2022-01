Covid oggi Italia, un terzo dei positivi in ospedale per altre patologie (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Quasi un paziente su 3 positivi a Covid-19 sono ricoverati in ospedale per altre patologie. E’ quanto emerge dall’ultimo report degli ospedali sentinella della Federazione Italiana aziende sanitari e ospedaliere (Fiaso), in cui sono stati analizzate le degenze distinguendo tra i pazienti ricoverati per Covid, e dunque affetti da una sintomatologia polmonare e delle vie respiratorie, e i pazienti positivi al coronavirus ma asintomatici, ricoverati in ospedale per altre patologie. Questo rapporto riguarda solo gli adulti. Complessivamente, in 19 degli ospedali sentinella Fiaso sono ricoverati nelle aree Covid 1.949 pazienti: il 67,2% ha sviluppato la malattia da Covid ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Quasi un paziente su 3-19 sono ricoverati inper. E’ quanto emerge dall’ultimo report degli ospedali sentinella della Federazionena aziende sanitari e ospedaliere (Fiaso), in cui sono stati analizzate le degenze distinguendo tra i pazienti ricoverati per, e dunque affetti da una sintomatologia polmonare e delle vie respiratorie, e i paziential coronavirus ma asintomatici, ricoverati inper. Questo rapporto riguarda solo gli adulti. Complessivamente, in 19 degli ospedali sentinella Fiaso sono ricoverati nelle aree1.949 pazienti: il 67,2% ha sviluppato la malattia da...

