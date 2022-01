Covid oggi Italia, Oms: “E’ quarto Paese con record contagi in 7 giorni, +25%” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Italia resta fra i 5 Paesi del mondo che hanno registrato il maggior numero di nuovi contagi Covid in 7 giorni: oltre 1,2 milioni, in aumento del 25% rispetto alla settimana precedente, contro un +20% segnalato a livello globale. Lo rileva l’Organizzazione mondiale della sanità, nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione pandemica. Nel periodo compreso fra il 10 e il 16 gennaio, il dato record è quello degli Stati Uniti: 4.688.466 nuovi casi, numero simile al periodo 3-9 gennaio. Seguono Francia (2.012.943, +26%), India (1.594.160, +150%), Italia (1.268.153, +25%) e Regno Unito, che segna però un calo del 33% a 813.326 nuove diagnosi. Rispetto allo scorso rapporto, tuttavia, la crescita Italiana sembra rallentare. Una settimana fa, infatti, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’resta fra i 5 Paesi del mondo che hanno registrato il maggior numero di nuoviin 7: oltre 1,2 milioni, in aumento del 25% rispetto alla settimana precedente, contro un +20% segnalato a livello globale. Lo rileva l’Organizzazione mondiale della sanità, nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione pandemica. Nel periodo compreso fra il 10 e il 16 gennaio, il datoè quello degli Stati Uniti: 4.688.466 nuovi casi, numero simile al periodo 3-9 gennaio. Seguono Francia (2.012.943, +26%), India (1.594.160, +150%),(1.268.153,) e Regno Unito, che segna però un calo del 33% a 813.326 nuove diagnosi. Rispetto allo scorso rapporto, tuttavia, la crescitana sembra rallentare. Una settimana fa, infatti, ...

