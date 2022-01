Covid oggi Italia, da quarantena a conteggio casi: tavolo ministero Salute-Regioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dalla durata della quarantena Covid alla classificazione delle ospedalizzazioni. Parte oggi il confronto tra il ministero della Salute e le Regioni sulla possibilità di una revisione dell’attuale normativa che riguarda alcuni temi relativi al coronavirus. Lo apprende da fonti qualificate l’Adnkronos Salute. Il tavolo è stato chiesto dalle Regioni che spingono per un adeguamento dell’attuale sistema di monitoraggio dei casi. Del tavolo ne aveva parlato il ministro della Salute Roberto Speranza: “Nelle prossime settimane apriremo un confronto con le Regioni e nelle prossime ore apriremo un tavolo tecnico sulle questioni da loro proposte”, aveva ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dalla durata dellaalla classificazione delle ospedalizzazioni. Parteil confronto tra ildellae lesulla possibilità di una revisione dell’attuale normativa che riguarda alcuni temi relativi al coronavirus. Lo apprende da fonti qualificate l’Adnkronos. Ilè stato chiesto dalleche spingono per un adeguamento dell’attuale sistema di monitoraggio dei. Delne aveva parlato il ministro dellaRoberto Speranza: “Nelle prossime settimane apriremo un confronto con lee nelle prossime ore apriremo untecnico sulle questioni da loro proposte”, aveva ...

