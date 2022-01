Covid oggi Italia | aumentano ricoveri | reparti al 30%

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nuovo aumento deidi pazientineidi area non critica gli ospedalini. Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati a ieri sera, il tasso di occupazione media nazionale dei posti letto da parte di pazienti con-19 è salito in 24 ore si un altro punto percentuale, raggiungendo il 30%, dunque molto sopra la soglia del 15% considerata critica. Oltre al dato nazionale, sono 8 le regioni e province autonome che registrano un aumento nelle 24 ore: in cima alla lista per incremento la Valle d’Aosta che con +5 punti percentuali segna un’occupazione del 57%; registrano un +3 il Friuli Venezia Giulia (34%) e la Pa di Trento (29%); crescono di un punto percentuale la Calabria (43%), il Lazio (29%), le Marche (29%), la Pa di Bolzano ...